أبرزهم البيت الكبير وملك وكتابة.. 8 برامج في خريطة التطوير لقناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشفت إدارة قناة النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، الخريطة البرامجية الكاملة بعد التطوير الشامل للقناة، بداية من اليوم، الإثنين، ببث عالي الدقة "HD"، وبمجموعة ضخمة من النجوم التي ستظهر يوميًّا.

وتنظلق اليوم قناة الأهلي في ثوبها الجديد، حيث ستشهد انضمام مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الكابتن مصطفى عبده، وهاني رمزي وسهام صالح، وكريم كوجك ونهاوند سري، بجانب الإبقاء على برنامج "ملك وكتابة"، الذي يحظى بشعبية ضخمة بين جمهور الأهلي.

وجاءت خريطة برامج قناة الأهلي بعد التطوير على النحو التالي:

برنامج "الأبطال" ويقدمه هيثم السعيد، ويذاع مرتين أسبوعيًّا يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

برنامج "١٠ الصبح في الأهلي" ويقدمه كريم كوجك ونهاوند سري، ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء في العاشرة صباحًا.

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برنامج "البيت الكبير" ويقدمه هاني رمزي وسهام صالح، ويذاع يوميًّا طوال أيام الأسبوع في العاشرة مساء.

برنامج "السادسة" ويقدمه سارة محسن وأحمد سمير، ويذاع من الجمعة إلى الخميس أسبوعيًّا في الساعة السادسة مساء.

برنامج "ملك وكتابة" ويقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ويذاع مرتين أسبوعيًّا يومي الإثنين والخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

برنامج "التريند" ويقدمه محمد سعيد وأمير هشام، ويذاع من الجمعة إلى الأربعاء أسبوعيًّا في الخامسة مساء.

برنامج "المجري" ويقدمه الكابتن مصطفى عبده، وسيكون سهرة أسبوعية.

بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي، ومجموعة أخرى من البرامج يتم الإعلان عنها مع دخولها الخريطة البرامجية بعد الافتتاح.