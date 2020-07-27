بالفيديو.. قناة الأهلي بثوبها الجديد تنطلق بنشيد النادي التاريخي من دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انطلقت احتفالية افتتاح قناة الأهلي بعد تطويرها، اليوم الاثنين، بإذاعة النشيد الوطني لمصر، وعزف أوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية.

وتشهد قناة النادي الأهلي، انطلاقة قوية مع تطويرها بعرض أغنية نشيد النادي التاريخية بأوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية، احتفالًا بخطة التطوير التي أشرفت عليها شركة "لايف" التابعة لشركة "استادات القابضة" وصاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة.

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وتحتفل القناة بعد التطوير بعزف النشيد التاريخي للنادي من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت إشراف أحمد الصعيدي، المدير الفني للأوركسترا، وبمشاركة 44 عازفًا بقيادة محمد سعد باشا.

ويعد نشيد الأهلي من أبرز علامات النادي، والذي كتبه الأديب الراحل فكري أباظة بمناسبة العيد الذهبي للأهلي عام 1957، ولحنه محمود الشريف، وهو مستوحى من النشيد الوطني لثورة 1919 "قوم يا مصري".