"تاريخ مبادئ تطوير".. 8 رسائل من الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال محمود الخطيب، رئيس الأهلي، إن الإدارة لا تتحمل جنيها في الصرف على قناة النادي التي تم تطويرها وإطلاقها مساء اليوم الإثنين، مؤكدا أن الأهلي فوق الجميع ولن ينحدر.

وتم إطلاق قناة الأهلي مجددا بعد تطويرها في الساعة السابعة مساءً، لتبث رسالة مسجلة لمحمود الخطيب رئيس النادي.

ووجه الخطيب عدة رسائل خلال كلمته في افتتاح تطوير قناة الأهلي، نستعرضها في السطور التالية:

عيد الأضحى

"نعيش أيام مباركة وندعو الله أن يعفوا عنا ويغفر لنا، أيام قليلة وسيحل علينا عيد الأضحى المبارك".

"كل سنة ومصر بخير وبقوة مؤسساتها، أتمنى أن يكون الأهلي وأعضائه وجماهيره ولاعبيه ومسؤوليه وكل المنتمين له بخير ويظل الأهلي دائما في تقدم وازدهار".

دعم مؤسسات الدولة

"فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، كان ورائها الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي، ولذلك يعتبر الأهلي نادي الوطنية وإعلاء قيمة الانتماء من ثوابته ومبادئه".

"كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر، وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر، ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله".

الأهلي فوق الجميع

"صالح سليم أطلق شعار "الأهلي فوق الجميع" بات منهجا كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه، الجميع هنا المقصود بها أبنائه، لأن الأهلي أهم من أي فرد داخل النادي".

"الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي".

"أتمنى أن يكون الأهلي دائما نادي كل القرون".

تاريخ مبادئ تطوير

"الأهلي تاريخ مبادئى تطوير، تاريخ مشرف ويشرفنا جميعا وفخر لكل أهلاوي أن يفتخر بتاريخ ناديه، ونحافظ على تاريخنا ومستقبلنا".

"المبادئ لا يمكن التخلي عنها ولو كانت على حساب العامل أو عضو مجلس الإدارة أو أي مسؤول، وقبل أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يدرس جيدا، وإن شاء الله نحافظ عليها لآخر العمر".

Advertisements

"يجب الحفاظ على مبادئ وتاريخ النادي، بجانب العمل على تطويره، الذي لا يقتصر على الإنشاءات والمباني، ولكن في الأفكار والأشخاص وفي جميع المجالات، ذلك يعد واجبا على كل مسؤول حتى يواكب العصر ويستمر وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها".

قناة الأهلي

"بالحديث عن التطوير، نحن بصدد يوم مهم لأن قيمة الأهلي هامة، لتطوير قناة الأهلي الذي لا يتوقف".

"أشكر حسن حمدي وجميع أعضاء مجلس مجلس إدارته على تأسيس قناة الأهلي عام 2004 وانطلاقها عام 2008، حتى يكون الأهلي أول نادي عربي وإفريقي يطلق قناة فضائية باسمه".

"يجب أن نتذكر بالخير الشيخ صالح كامل وشركة مسك الذي شارك في إطلاق القناة عام 2008".

تكاليف قناة الأهلي

"الأهلي يملك قناته الفضائية خلال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، الأهلي لا يتحمل جنيها واحدا في الصرف على القناة".

"الأهلي يحصل على مبلغ قطعي سنويا، كانت البداية بـ8 مليون جنيه سنويا عام 2008، ثم أصبح 12 مليون جنيه، حتى أصبح 20 مليون جنيه خلال العهد الحالي من الشركة القائمة على إدارة القناة سواء كانت تربح أو لا".

شكر شركة لايف

"أشكر شركة لايف LIVE وعلى رأسها محمد كامل، رئيس الشركة صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، على المجهود الكبير الذي بذلته لتقديم محتوى يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره

"شركة لايف دخلت في تحد كبير وقامت بجهد رائع لتطوير قناة الأهلي وأشكر قيادات الشركة على إخلاصهم في الحصل وعلى الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة، ولن يكون ذلك التطوير هو الأخير"

"ثقتي كاملة في شركة لايف، وأنها ستكون في قيمة النادي الأهلي في التناول الموضوعي والالتزام بسياسة النادي الأهلي التي لن يحيد عنها".

"على شركة لايف مسؤولية كبيرة تجاه مصر وتجاه الأهلي وجماهير النادي من خلال الكلمة التي يتم توجيهها لأننا نخاطب الجميع، مهم جدا أن ننتقد بموضوعية، ونحافظ على ثوابت والسياسة العامة للأهلي طوال الوقت، لكن الخروج عن النص مرفوض تماما".

رسالة للجماهير

"جماهير وأعضاء النادي الأهلي أنتم الأساس.. أنتم ملاك النادي الأهلي.. أنتم الداعمين بعد ربنا سبحانه وتعالى للنادي الأهلي.. بكم الأهلي دائما في المقدمة، إن شاء الله".

"كل سنة وأنتم طيبين.. والسلام عليكم ورحمة الله".