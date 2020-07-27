يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في انجلترا

حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، جائزة السير أليكس فيرجسون كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. وقاد يورجن كلوب الريدز للتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 19 لقب في البريميرليج. رصيد ليفربول إلى 19 لقب في البريميرليج. وكان المدرب الألماني قد قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. ومن جانبه أشاد السير أليكس فيرجسون بالمدرب الألماني يورجن كلوب، حيث قال، " كلوب مدرب رائع، ففريق ليفربول استحق التتويج باللقب، وكذلك الأداء كان مميزا للغاية". وأستدرك " سأغفر لك إيقاظي في الثالثة بعد منتصف الفجر لأخباري بتتويج ليفربول بالدوري الانجليزي".

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