بعد رحيله عن ليفربول.. أدم لالانا ينتقل إلى برايتون

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع أدم لالانا لاعب ليفربول، بعقد يمتد لثلاثة مواسم. وأكد نادي برايتون عبر موقعه الرسمي أنه تعاقد مع نجم ليفربول لمدة ثلاثة مواسم بعد نهاية عقده مع ليفربول، مشيراً أن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم، تمهيدا لاتمام عملية انتقاله لبرايتون. عقده مع ليفربول، مشيراً أن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم، تمهيدا لاتمام عملية انتقاله لبرايتون. وأشاد جراهام بوتر مدرب برايتون بتعاقد فريقه مع لالانا، حيث أكد أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة وامكانيات فنية جيدة، مشيراً أنه سعيد بتواجد اللاعب في صفوف النادي. أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة وامكانيات فنية جيدة، مشيراً أنه سعيد بتواجد اللاعب في صفوف النادي. يذكر أن أدم لالانا انضم إلى ليفربول في عام 2014 وحصد مع النادي أربع بطولات هي الدوري الإنجليزي ودوري ابطال اوروبا وكاس العالم للاندية وكاس السوبر الاوروبي.

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