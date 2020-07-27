هاني العجيزي : ظهوري في قناة الأهلي ثاني أهم مفاجأة في حياتي

أكد هاني العجيزي مهاجم النادي الأهلي السابق، أن ظهوره بقناة الأهلي يعد ثاني مفاجأة في حياته.
وقال العجيزي خلال تصريحات تليفزيونية عبرقناة الأهلي، " ظهوري في قناة الأهلي في أول يوم بعد تطويرها يعد ثاني مفأجاة في حياتي".
وأضاف " المفاجأة الأولى في حياتي هي انضمامي للنادي الأهلي حينما كنت لاعبا في بلدية المحلة".
وأتم " انضمامي لقناة الأهلي هو تحدي صعب للغاية بالنسبة لي وأتمنى التوفيق".
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