مانويل جوزيه :الأهلي الافضل إفريقيًا وعلاقتي جيدة بقناة النادي

اكد مانويل جوزيه المدير الفني السابق ان النادي الاهلي كان دائما هو الافضل افريقيا مشيرا الى أن تتويجه محليا وأفريقيا أعطى له ميزة التفوق ووجود فوارق بينه والمنافسيين الافارقة.

وقال جوزيه في لقاء مع قناة الأهلي علاقتي بالأهلي طوال فترة توليه المسؤولية كانت جيدة وكان هناك تعاون مميز افرز بطولات كبيرة ومستحقة للنادي الأحمر.

وأشاد بقناة الأهلي وقال علاقتي

دائما كانت جيدة بقناة الأهلي ومازالت نظرا لموضوعيتها وقدرتها على توصيل الحقيقة للرأي العام سواء المنتمين لها او غيرهم بميولهم وانتماءاتهم المختلفة.

وشدد جوزية بأن الاهلي حقق بطولاته بعرق وجهد وفكر لاعبيه وأستحق المكانة التي يستحقها افريقيا.