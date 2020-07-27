مانويل جوزيه : الأهلي أفضل نادي في إفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات

أكد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب نادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء أفضل نادي في قارة إفريقيـا.
وقال جوزيه خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، " الأهلي أفضل نادي في قارة إفريقيا، والأكثر تتويجا بالبطولات القارية".
وعلق المدرب البرتغالي على تطوير قناة الأهلي، قائلا " أتمنى أن يساعد تطوير قناة الأهلي في نجاحها وأن تصل لكافةجماهير الأهلي في الشرق الأوسط".
وأضاف " قناة الأهلي لطالما كانت تدعمنا وتقف بجانبنا في انتصاراتنا".
وعن مواجهة الأهلي لنظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، " مواجهة أندية تونس أو المغرب أو الجزائر دائما ما تكون صعبة للغاية، لكن الأهلي قادر علىالتأهل لأنه الأفضل في افريقيا".
وتابع " الوداد المغربي فريق قوي لانه فاز بالدوري المغربي، فيجب على الأهلي الاستعداد بشكل جيد".
وأشاد مانويل جوزيه بالثنائي خالد بيبو وأسامة حسني لاعبا الأهلي السابقين واللذان تدربا تحت يد المدرب البرتغالي، حيث قال " خالد بيبو وأسامة حسني من اللاعبين المميزين اللذين دربتهم".
وواصل "أسامة حسني سجل هدفين في فوز الاهلي على الزمالك في مباراة 4-3 الشهيرة، وكذلك خالد بيبو سجل هاتريك أمام الزمالك في مباراة".
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