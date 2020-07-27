مدرب دينامو كييف يستقيل بعد 4 أيام فقط

استقال الروماني ميرتشا لوتشيسكو من تدريب دينامو كييف بعد أربعة أيام فقط من توليه مسؤولية أنجح فريق لكرة القدم في أوكرانيا بعد معارضة الجماهير لتعيينه.

وبعد توليه مسؤولية شاختار في مايو أيار 2004 فاز بالدوري الأوكراني ثماني مرات وبكأس رومانيا خمس مرات ولقب الدوري الأوروبي في 2009 ليصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي.

كما درب لوتشيسكو إنتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي وبشكتاش تركيا وزينيت سان بطرسبرغ الروسي والعديد من الأندية الأخرى.

ووقع المدرب الروماني يوم الخميس الماضي عقدا لعامين مع دينامو كييف يتضمن بندا يسمح بالتمديد لعام إضافي.

لكن جماهير دينامو أبدت غضبها لتعيين لوتشيسكو كما انتقد اللاعبان السابقان أوليغ بلوخين وإيغور بيلانوف قرار النادي.

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وقال لوتشيسكو في بيان نشرته صحيفة "جازيتا سبورتوريلور" الرومانية: لا أقبل أن تتصرف الجماهير ضد مصلحة النادي، للأسف قررت التخلي عن التعاون المحتمل مع دينامو كييف.

واضاف: أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي دينامو برئاسة إيجور سوركيس على ثقتهم لكن يستحيل أن أعمل في أجواء عدائية بدون الحصول على دعم روابط المشجعين التي يحتاجها النادي في هذا التوقيت وكنت أتمنى العمل في البطولة مثلما فعلت قبل سنوات.

واحتل دينامو، النادي الأكثر نجاحا وشعبية في أوكرانيا برصيد 15 لقبا للدوري منذ 1993، المركز الثاني بفارق 23 نقطة كاملة عن شاختار الذي فاز باللقب في آخر أربعة مواسم.

وحول لوتشيسكو الذي سيكمل 75 عاما يوم الأربعاء، في السابق نادي شاختار دونيتسك غريم دينامو إلى قوة لا يستهان بها محليا وأوروبيا.