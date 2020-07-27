الخطيب في افتتاح قناة الأهلي: لن نتدني بأسلوبنا.. وثقتي كبيرة في شركة لايف

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح تطوير القناة، عن شعار «الأهلي فوق الجميع»، الذي أطلقه الراحل صالح سليم، مشيرًا إلى أنه بات منهج كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه.

وأضاف أن الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي.

وشدد في كلمته بمناسبة تطوير قناة النادي الأهلي، على ضرورة الحفاظ على مبادئ وتاريخ النادي، والعمل على تطويره، الذي لا يقتصر على الإنشاءات والمباني، ولكن في الأشخاص، لاستمرار وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها.

وشدد رئيس مجلس النادي الأهلي “محمود الخطيب” على دعم الأهلي الكامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف الخطيب، أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، وقال: «فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي».

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وواصل : «كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر… وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر… ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله».

-بيبو يهنئ جماهير النادي الأهلي-

ووجه “بيبو” التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، في كلمة جاء نصها على النحو التالي: «أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، كل سنة ومصر بخير، كل سنة ومصر بوحدة ولادها وقوة مؤسساتها بخير، دايمًا إن شاء الله، كل سنة والنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ولاعبيه وعامليه ومسئوليه وكل من ينتمي للأهلي بخير وطيبين بإذن الله.. ودائمًا النادي الأهلي في تقدم وازدهار إن شاء الله».

كما وجه الشكر لمجلس إدارة شركة «لايف LIVE»، وعلى رأسها محمد كامل، رئيس الشركة صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، على المجهود الكبير الذي بذلته لتقديم محتوى يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، مؤكدًا في كلمته اليوم أثناء افتتاح تطوير قناة النادي أن التطوير الذي شهدته القناة لن يكون الأخير، في ظل منهج النادي «تاريخ – مبادئ – تطوير».

وختم حديثه مؤكدا،أن ثقته كاملة في شركة «لايف»، وأنها ستكون في قيمة النادي الأهلي في التناول الموضوعي والالتزام بسياسة النادي الأهلي التي لن يحيد عنها.

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