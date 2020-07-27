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فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 27-7-2020 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بالدوري المغربي.

تعتبر مباراة اليوم الأولى للفريقين في الدوري المغربي منذ توقف النشاط الرياضي في المغرب وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس .

تُنقل مباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة مباشر HD المغربية، وتُقام على ملعب “بن أحمد العبدي”.

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ويحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، بينما يقبع فريق “الدفاع الحسني الجديدي” في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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