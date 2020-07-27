نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 27-7-2020 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بالدوري المغربي.
تعتبر مباراة اليوم الأولى للفريقين في الدوري المغربي منذ توقف النشاط الرياضي في المغرب وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
تُنقل مباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية، وتُقام على ملعب “بن أحمد العبدي”.
ويحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، بينما يقبع فريق “الدفاع الحسني الجديدي” في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.
قم بتحديث الصفحة بأستمرار..
اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي
..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.