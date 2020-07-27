نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 27-7-2020 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بالدوري المغربي.

تعتبر مباراة اليوم الأولى للفريقين في الدوري المغربي منذ توقف النشاط الرياضي في المغرب وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية، وتُقام على ملعب “بن أحمد العبدي”.

Advertisements

ويحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، بينما يقبع فريق “الدفاع الحسني الجديدي” في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

قم بتحديث الصفحة بأستمرار..

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي

..