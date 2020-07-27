تطورات مذهلة في استوديوهات ومعدات قناة الأهلي بعد الافتتاح الرسمي

تعود قناة الأهلي بعد التطوير بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.

وتتنوع الشاشات المستخدمة في الاستوديو بين الكيرف والإستريت والدائرية، لتقديم أفضل خدمة وصورة لجماهير النادي، وذلك بعد أشهر من التطوير، الذي أشرفت عليه شركة «لايف»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة «استادات القابضة».

كما تم تجهيز الاستوديو بأحدث الأجهزة والمعدات، وأبرزها كاميرات تعمل بتقنية «hd 1080p»، وذلك لضمان أفضل جودة في البث على مدى 24 ساعة.

وسيكون متابعو قناة الأهلي على موعد مع خدمات جديدة، أبرزها تجهيز الاستوديو لاستقبال بث حي ومباشر من 6 مناطق مختلفة على الهواء مباشرة، باستخدام أحدث أجهزة «TVU» للاتصال عبر الإنترنت، وتم شراء كل التراخيص اللازمة لتقديم أعلى جودة، حتى في ظروف إشارة البث الضعيفة من أي مكان للبث.

كما أطلقت قناة الأهلي خدمة جديدة لجماهير النادي على هامش خطة التطوير، بالإعلان عن أول استوديو تخيلي لنقل صورة حية إلى الجماهير، من خلال النقل المباشر لمباريات الفريق سواء الرسمية أو الودية التي تنقل عبر شاشتها.

وتعد الاستوديوهات الافتراضية التي قررت شركة «لايف» صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، والتابعة لشركة «استادات القابضة» تنفيذها في قناة نادي القرن، هي الأحدث في كل القنوات العالمية، وتعد نقلة في مجال البث المباشر.

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وأكد المهندس أحمد حسن، مدير التشغيل بالقناة، أن الاستوديو مجهز لعرض محتوى تخيلي بالكامل، حيث سيمنح المشاهد فرصة مشاهدة أجواء حية على الشاشة بتقنية جديدة على القناة.

وأضاف أن الاستوديو يتضمن 2 كاميرا تخيلية و2 سينسور، لضمان خروج الصورة بالشكل المناسب والمرضي لكل جماهير النادي، التي انتظرت عودة القناة بعد التطوير لفترة طويلة.

كما تشهد قناة الأهلي بعد أعمال التطوير التي تمت مؤخرًا تجهيز الاستوديو الرئيسي بأحدث أجهزة مونتاج، ووفق أرقى المواصفات العالمية، التي تتيح عمل مونتاج بجودة «4K»، بجانب أجهزة الجرافيك الأحدث في السوق العالمية حاليًّا، لضمان تقديم صورة وجودة تليق بالنادي وجماهيره.

ويحتوي الاستوديو المجهز من قبل شركة «لايف» صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، التابعة لشركة «استادات القابضة»، على سيرفر «AVID»، ويعد من أعلى السيرفرات في العالم، ويتضمن 8 قنوات عالية الجودة، تتيح لفريق العمل العرض والتسجيل من أي عدد من المصادر في نفس الوقت.

وأكد المهندس أحمد حسن، رئيس قطاع الهندسة بالقناة، أنه بخلاف أجهزة المونتاج والسيرفرات، تم توفير نظام مكتبة متطور بسعة «online storage 420 tera»، أي ما يعادل 2 مليون ساعة، لضمان سرعة المونتاج والجرافيك والتخزين لجميع الأقسام، كما تم شراء أحدث نظم الأرشفة لحفظ جميع المواد الخاصة بالقناة بأمان على شرائط من نوع «LTO 8»، حيث تحتوي المكتبة على نظام أرشفة يتيح التعامل مع 50 شريطًا في نفس الوقت، مما يسهل عملية استعادة المواد أو حفظها بأسرع وقت وأعلى جودة.

وأضاف أن القناة شهدت عملية تطوير لجميع الأجهزة والمعدات وفق أرقى المواصفات التقنية، التي توفر لجميع العاملين سهولة العمل وخروج البرامج بكفاءة عالية تواكب القنوات العالمية.

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