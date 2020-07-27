بث مباشر | شاهد الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” في أهم مباريات اليوم الاثنين 27 يوليو 2020 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بالدوري المغربي.

تعتبر مباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” الأولى للفريقين في الدوري المغربي منذ توقف النشاط الرياضي في المغرب وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بن أحمد العبدي”.

ويحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، بينما يقبع فريق “الدفاع الحسني الجديدي” في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو لمباراة الرجاء والدفاع الجديدي اليوم

..