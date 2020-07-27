بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” في أهم مباريات اليوم الاثنين 27-7-2020 في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بالدوري المغربي.

ومن المنتظر مشاهدة مباراة نارية بين “الرجاء والدفاع الجديدي”، خاصة بعدما فازت إدارة الرجاء بتحدي إعادة المباراة التي كان المقرر اقامتها قبل توقف النشاط إلا ان إدارة النسور الخُضر رفضت خوضها في ظل ارتباط الفريق بمواجهة “نادي مولودية الجزائر” في البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وفي النهاية قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إعادة المواجهة اليوم بدلاً من اعتبار الرجاء منسحبًا، وهو ما أغضب إدارة نادي الدفاع الحسني الجديدي وجماهيره.

كما تحمل المباراة طابعًا خاصًا حيث تعتبر الأولى للفريقين في الدوري المغربي منذ توقف النشاط الرياضي في المغرب وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

تُنقل مباراة “الرجاء والدفاع الجديدي” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بن أحمد العبدي”.

ويحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، بينما يقبع فريق “الدفاع الحسني الجديدي” في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

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الرجاء 0-0 الدفاع الجديدي

????️ملعب بن أحمد العبدي (الجديدة)

????الدوري المغربي (الجولة التاسعة)

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت المغرب.

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