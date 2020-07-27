قطر تسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032

أعربت قطر عن رغبتها قي استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2032، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الدول المهتمة بتنظيم هذا الحدث الرياضي.



وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني إن بلاده تملك من البنية التحتية الرياضية ما يؤهلها لاستضافة أحد إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من عام 2032.



وترغب الهند وأستراليا والصين والكوريتين التقدم بطلبات الترشيح لتنظيم دورة الالعاب لعام 2032.



وتقام نسخة 2021 من المنافسات في العاصمة اليابانية طوكيو بعدما تأجّلت لعام بسبب فيروس كورونا، على أن تكون نسختا 2024 و2028 في باريس ولوس أنجليس.



وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

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