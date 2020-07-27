رياضة | أول تعليق من مانويل جوزيه على الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مانويل جوزيه على الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، سعادته بتطوير قناة الأهلي وانطلاقتها الجديدة مساء اليوم، متمنيًا للقائمين عليها مزيدًا من النجاح، ومؤكدًا أنها دائمًا في ظهر الأهلي منذ إنشائها وحتى الآن، وشاهدة على العديد من الانتصارات التي حققها الفريق منذ عام 2008.

وقال جوزيه، خلال مداخلته الهاتفية مساء اليوم في برنامج «الاستوديو التحليلي»، الذي يقدمه لأول مرة النجم أيمن شوقي، إن هدف القناة دائمًا هو رفع اسم الأهلي عاليًا ومخاطبة جماهيره في كل مكان، خاصة أن الأهلي يمتلك شعبية كبيرة في كل الدول، وهو ما لمسه خلال فترات تدريبه للفريق الأحمر.

وأوضح جوزيه أن علاقته بقناة الأهلي دائمًا جيدة، لأنها تقوم بدور عظيم سواء بمساندة اللاعبين أو الشد من أزرهم في كل الأوقات.

وتطرق المدرب البرتغالي إلى الحديث عن لقاء الأهلي والوداد المغربي المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها مباراة صعبة على الفريقين، لا سيما أن مواجهات الأندية المصرية مع أندية الشمال الإفريقي دائمًا ما تكون قوية وبها ندية كبيرة، لكن يبقى الأهلي دائمًا حظوظه كبيرة، كونه نادي القرن الإفريقي، وأكثر من تُوج بهذه البطولة وله ثقل تاريخي في القارة السمراء.