رياضة | أزمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من القلق شهدها يعاني منها الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بسبب احتمالية غياب رمضان صبحي، لاعب الفريق، عن لقاء فريقه أمام الوداد بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة «المنتخب المغربية»، أن الأهلي المصري سيواجه مشكلة بسبب فقدانه أحد أهم لاعبي مصر وهو رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته من ناديه الانجليزي هيدرسفيلد.

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وتابعت الصحيفة أن الأهلي يريد تعويض خروجه المبكر من نفس البطولة الموسم الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وواجه الأهلي فريق سموحة في أولى مباريات الفريق الودية، وفاز برباعية نظيفة، منذ دخوله لمعسكره المغلق، تحضيرا لاستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.

يذكر أن الأهلي سيواجه الوداد البيضاوي بالدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل