رياضة | كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه من التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض مسئولو الفارس الأبيض على كارتيرون فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورفض كارتيرون فكرة ضم حسام حسن إلى الزمالك في الصيف حيث أكد أنه يرغب في مهاجم ذو مواصفات محددة ولا يجدها في نجم سموحة.

Advertisements

كما أكد كارتيرون إلى إدارة القلعة البيضاء أن المواصفات التي يرغب فيها أن تتوافر بمهاجم نادي الزمالك متواجدة في الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي المصري البورسعيدي والذي طالب بسرعة حسم ضمه.

وكان كارتيرون قد طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بضم مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق وليكون بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الأبيض.

يذكر أن النادي الأهلي مهتم بالحصول على خدمات حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.