رياضة | بسبب المقابل المادي.. فشل انتقال نجم برشلونة الصاعد إلى ميلان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب المقابل المادي.. فشل انتقال نجم برشلونة الصاعد إلى ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن صعوبة إنتقال البرازيلي إيمرسون لاعب برشلونة إلى نادي إي سي ميلان الإيطالي بسبب ارتفاع المقابل المادي الذي يطلبه الفريق الإسباني.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" فإن المهمة أصبحت صعبة على ميلان لأن برشلونة يطلب 35 مليون يورو، بالإضافة إلى ان ريال بيتيس الذي يتواجد معه اللاعب في الوقت الحالي يطلب نسبة مئوية من عملية البيع، بناءاً على إتفاق بينه وبين برشلونة.

يذكر أن إيمرسون البالغ من العمر 21 عاماً، من أبرز اللاعبين الصاعدين في مركز الظهير الأيمن، حيث تألق مع بيتيس بشكل لافت خلال مباريات هذا الموسم.