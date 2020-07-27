رياضة | عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت التحاليل الطبية التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التي أجراها أمس الأحد.

وكان حمدي فتحي قد أجرى مسحة طبية فردية أمس الأحد، بعدما صرح سيد عبد الحفيظ بذلك.

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ومنح الجهاز الفني للأهلي حمدي فتحي راحة من التدريبات حتى إجازة عيد الأضحى.

ويغيب حمدي فتحي عن التدريبات الجماعية في الأهلي منذ عدة أيام بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا كوفيد -١٩.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة عصر غد الثلاثاء في مباراة ودية في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.