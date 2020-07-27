رياضة | قناة الأهلى تزف بشرى سارة للجماهير الجمراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قناة الأهلى تزف بشرى سارة للجماهير الجمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة النادي الأهلي، عن انطلاق خدمة جديدة لجماهير القلعة الحمراء على هامش خطة التطوير، بالإعلان عن أول استوديو تخيلي لنقل صورة حية إلى الجماهير، من خلال النقل المباشر لمباريات الفريق سواء الرسمية أو الودية التي تنقل عبر شاشتها.

وتعد الاستوديوهات الافتراضية التي قررت شركة «لايف» صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، والتابعة لشركة «استادات القابضة» تنفيذها في قناة نادي القرن، هي الأحدث في كل القنوات العالمية، وتعد نقلة في مجال البث المباشر.

وأكد المهندس أحمد حسن، مدير التشغيل بالقناة، أن الاستوديو مجهز لعرض محتوى تخيلي بالكامل، حيث سيمنح المشاهد فرصة مشاهدة أجواء حية على الشاشة بتقنية جديدة على القناة.

وأضاف أن الاستوديو يتضمن 2 كاميرا تخيلية و2 سينسور، لضمان خروج الصورة بالشكل المناسب والمرضي لكل جماهير النادي، التي انتظرت عودة القناة بعد التطوير لفترة طويلة.