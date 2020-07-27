رياضة | زيدان يتمسك بتواجد هذا اللاعب أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يتمسك بتواجد هذا اللاعب أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بمشاركة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، أمام مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن زيدان يعتبر أن هازارد هو أمل ريال مدريد في مباراة السيتي، ويرى المدرب الفرنسي أن وجود هازارد في كامل جاهزيته لتلك المباراة، يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الريمونتادا، فهو يعرف كرة القدم الإنجليزية بشكل مثالي بعد تجربته في تشيلسي.

وأضافت الصحيفة، أن هازارد يخضع لخطة عمل وتغذية محددة ليكون جاهزًا للمباراة، موضحة أن ريال مدريد وضع كل الوسائل في خدمة الجهاز الطبي لإجراء متابعة شاملة للنجم البلجيكي بشكل يومي، ويأملون في أن يكون جاهزًا لتلك المباراة المصيرية.