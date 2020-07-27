رياضة | بعد افتتاحها.. تعرف على التردد الجديد لقناة النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد افتتاحها.. تعرف على التردد الجديد لقناة النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت قناة النادي الأهلي اليوم الإثنين في إطلالتها الجديدة، والتي بدأت بعرض نشيد القلعة الحمراء التاريخي بأوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية.

وأشرفت على خطة تطوير القناة شركة «لايف» التابعة لشركة «استادات القابضة»، وصاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة.

وكان تم الكشف عن تردد قناة الأهلى الفضائية، الجديد عبر نايل سات، وذلك بعد أن بدأ بثها التجريبي يوم السبت الماضي عبر تقنية HD.

كما حرص محمد كامل، رئيس شركة استادات القابضة، والمدير التنفيذي لشركة "لايف" المسئولة عن تطوير قناة الأهلي، على تلبية طلبات جميع الفئات من جماهير القلعة الحمراء، حيث أعلن عن التردد الجديد لقناة النادي بتقنية الـ SD.

- تردد قناة الأهلي HD

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التردد: 12341 أفقى (H)

معدل الترميز: 11747

- تردد قناة الأهلي SD

تردد: 12341 أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6