رياضة | الخطيب يشكر شركة "لايف LIVE" بعد تطوير قناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يشكر شركة "لايف LIVE" بعد تطوير قناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة شركة «لايف LIVE»، وعلى رأسها محمد كامل، رئيس الشركة صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، على المجهود الكبير الذي بذلته لتقديم محتوى يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، مؤكدًا في كلمته اليوم اثناء افتتاح تطوير قناة النادي أن التطوير الذي شهدته القناة لن يكون الأخير، في ظل منهج النادي «تاريخ - مبادئ - تطوير».
وأضاف الخطيب أن ثقته كاملة في شركة «لايف»، وأنها ستكون في قيمة النادي الأهلي في التناول الموضوعي والالتزام بسياسة النادي الأهلي التي لن يحيد عنها.
وجاء نص كلمة رئيس النادي الأهلي على النحو التالي:
«دلوقتي الشيء اللي لازم أذكره بكل خير، التحدي الكبير جدا اللي شركة لايف قامت بيه الفترة الماضية.. وأنا باشكرهم من قيادتهم وحتى جميع العاملين في الشركة، في ظل الجهد المبذول لتقديم شيء كويس للأهلي وجماهيره وأعضائه وكل محبيه، فأنا باشكرهم جدا لإخلاصهم في العمل، وعلى الجهد المبذول في الفترة اللي فاتت، ومش عاوز أقولهم إن دا آخر تطوير، لا، النادي الأهلي طول ما هو موجود فيه تطوير دائم. وأنا باطلب منهم حاجة الحقيقة، أو عليهم مسئولية كبيرة جدا جدا تجاه مصر وتجاه النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، المسئولية دي يعني عاوز إني أقول إن إحنا بنخاطب الناس كلها الفترة اللي جاية، اللي إحنا بنتكلم فيها، مش بس تجاه مصر والنادي الأهلي، لا تجاه المعلومة وتجاه الكلمة اللي بنبثها على الشاشة، وأنا باطالبهم بالحفاظ على ثوابت وقواعد والسياسة العامة للنادي الأهلي، وننتقد بموضوعية، لكن نخرج عن النص مرفوض تمامًا.. ده شيء مهم جدا، أرجو من الشركة أن تضعه في اعتبارها، لأن الأهلي قيمة كبيرة، وأنا متأكد إن الشركة ستكون في قيمة النادي الأهلي في التعامل إن شاء الله».