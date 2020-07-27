رياضة | الخطيب: الأهلي نادي الوطنية.. وكل الدعم لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب: الأهلي نادي الوطنية.. وكل الدعم لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعم الأهلي الكامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.
وأضاف الكابتن الخطيب، خلال كلمته في افتتاح تطوير قناة الأهلي اليوم، أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، وقال: «فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي».
وأضاف الكابتن الخطيب: «كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر"
وأتم تصريحات قائلًا :"وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر... ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله».