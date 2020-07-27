رياضة | تدريبات بدنية متنوعة في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية متنوعة في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريبات بدنية متنوعة، في إطار برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وقاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، فقرة للتدريبات البدنية المتنوعة، قبل انتقال اللاعبين لتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية بالكرة، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.