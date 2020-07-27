رياضة | محمد محمود يواصل تدريبات العلاج الطبيعي على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد محمود يواصل تدريبات العلاج الطبيعي على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأدى اللاعب فقرات تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يعود لاستكمال البرنامج الذي يؤديه بالملعب.
وكان محمد محمود قد بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي للتخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها قبل عدة شهور، واقترب من العودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.
بالمواعيد والتفاصيل.. مباريات الأهلي النارية في «أغسطس»
ووفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، فأول مباراة رسمية للأهلي ستكون أمام فريق إنبي وهي المواجهة المؤجلة من الأسبوع الـ15 وستلعب على استاد القاهرة يوم 9 أغسطس.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد إنبي في تمام الثامنة مساء على ملعب القاهرة الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة من الفريقين خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.
كما يلتقي الأهلي في ثاني مبارياته هذا الشهر مع الإنتاج الحربي في الـ14 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ستاد السلام في الجولة الـ19.
وفي ثالث مواجهات الأهلي في شهر أغسطس، يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، أمام فريق أسوان في الـ17 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في الجولة 20.
المواجهة الرابعة والأكثر أهمية وقوة ستكون أمام الزمالك في الـ22 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في الجولة 21.
ويواجه الأهلي نظيره الجونة في آخر مباريات الأحمر في شهر أغسطس، وتحديدا في الـ26 من أغسسطس بتمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي أيضا في الجولة 22.