رياضة | انطلاق قناة الأهلي بأوركسترا لنشيد النادي التاريخي من دار الأوبرا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق قناة الأهلي بأوركسترا لنشيد النادي التاريخي من دار الأوبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد قناة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، مع تطويرها انطلاقة قوية بعرض أغنية نشيد النادي التاريخية بأوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية، احتفالًا بخطة التطوير التي أشرفت عليها شركة «لايف» التابعة لشركة «استادات القابضة»، وصاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة.
وتحتفل القناة بعد التطوير بعزف النشيد التاريخي للنادي من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت إشراف أحمد الصعيدي، المدير الفني للأوركسترا «المايسترو»، وبمشاركة 44 عازفًا بقيادة محمد سعد باشا.
ويعد نشيد الأهلي من أبرز علامات النادي، والذي كتبه الأديب الراحل فكري أباظة بمناسبة العيد الذهبي للأهلي عام 1957، ولحنه محمود الشريف، وهو مستوحى من النشيد الوطني لثورة 1919 «قوم يا مصري» من كلمات بديع خيرى وألحان سيد درويش.
وتأتي كلمات النشيد الرسمي للنادي الأهلي على النحو التالي:
قوم يا أهلي
شوف ولادك والجنود
شوف كتايبك
شوف جنودك والحشود
شوف آيات النصر في كل العهود
شوف وسجل بيها أمجاد الخلود
إنت دايمًا إنت دايمًا
إنت دايمًا دايمًا دايمًا
في الأمام
كل نعمة في رحابك عندنا
دي مشيئة وإرادة ربنا
من شيوخك اكتسبنا مجدنا
ومن ولادك احتفظنا باسمنا
إنت دايمًا إنت دايمًا
إنت دايمًا دايمًا دايمًا
في الأمام