رياضة | انطلاق قناة الأهلي بأوركسترا لنشيد النادي التاريخي من دار الأوبرا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق قناة الأهلي بأوركسترا لنشيد النادي التاريخي من دار الأوبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد قناة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، مع تطويرها انطلاقة قوية بعرض أغنية نشيد النادي التاريخية بأوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية، احتفالًا بخطة التطوير التي أشرفت عليها شركة «لايف» التابعة لشركة «استادات القابضة»، وصاحبة حقوق إدارة وتطوير القناة.

وتحتفل القناة بعد التطوير بعزف النشيد التاريخي للنادي من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت إشراف أحمد الصعيدي، المدير الفني للأوركسترا «المايسترو»، وبمشاركة 44 عازفًا بقيادة محمد سعد باشا.

ويعد نشيد الأهلي من أبرز علامات النادي، والذي كتبه الأديب الراحل فكري أباظة بمناسبة العيد الذهبي للأهلي عام 1957، ولحنه محمود الشريف، وهو مستوحى من النشيد الوطني لثورة 1919 «قوم يا مصري» من كلمات بديع خيرى وألحان سيد درويش.

وتأتي كلمات النشيد الرسمي للنادي الأهلي على النحو التالي:

قوم يا أهلي

شوف ولادك والجنود

شوف كتايبك

شوف جنودك والحشود

شوف آيات النصر في كل العهود

شوف وسجل بيها أمجاد الخلود

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إنت دايمًا إنت دايمًا

إنت دايمًا دايمًا دايمًا

في الأمام

كل نعمة في رحابك عندنا

دي مشيئة وإرادة ربنا

من شيوخك اكتسبنا مجدنا

ومن ولادك احتفظنا باسمنا

إنت دايمًا إنت دايمًا

إنت دايمًا دايمًا دايمًا

في الأمام