رياضة | مران الأهلي| تقيسمة قوية تحت إشراف فايلر.. وفقرة تدريبات ترفيهية للحراس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تقيسمة قوية تحت إشراف فايلر.. وفقرة تدريبات ترفيهية للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص بإجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية، فيما شهدت أداءً قويًّا من جانب اللاعبين. ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا. Advertisements

ومن ناحية أخري، أدى محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات ترفيهية اليوم، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الرباعي فقرة كرة طائرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، في إطار تجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام نظيره فريق سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.