مانويل جوزيه يتحدث عن حظوظ الأهلي في مواجهة الوداد المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تحدث البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن حظوظ الفريق الأحمر في مواجهة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية. وقال جوزيه خلال مداخلة هاتفية لقناة النادي الرسمية: «النادي الأهلي يمتلك ثقلا أفريقيا يمنحه ميزة كبيرة في مواجهة الوداد المغربي». وأضاف: «دائماً ما تكون مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية صعبة ومن الصعب التكهن بنتيجتها». وواصل: «الأهلي هو الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية وهذا دائماً يمنحه الأفضلية في مواجهاته الحاسمة والكبرى». وأنهى تصريحاته: «لا أعلم طريقة لعب الوداد ومستواه الحالي للتكهن بالنتيجة، ولكن بصفته بطلاً للدوري المغربي فهذا أمر يدعو للاعتراف بقوته». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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