شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة داخل جدران «البارسا» .. «أرثر» يتمرد ويعلن العصيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت العديد من الصحف الإسبانية الضوء على أزمة لاعب خط الوسط البرازيلي أرثر، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والذي أُعلن انضمامه في وقت سابق لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن أرثر أخبر إدارة البارسا بأنه لا يريد أن يعود ويرتدي قميص الفريق مرة أخرى، فيما تبقى من مباريات خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد اللاعب حالياً في البرازيل ولكن يرفض العودة للفريق حالياً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب يعتقد أنه لا فائده من العودة لفريق لا يتحكم به المدرب، في إشارة أن كيكي سيتين المدير الفني، لفريق برشلونة، لا يتحكم في أي شئ في الفريق.

من جانبها قالت شبكة «ESPN»، إن اللاعب البرازيلي يتفاوض مع ناديه لكي لا يعود لبرشلونة لأنه معترض على قلت الفرص والدقائق التي تمنح له في المشاركة في المباريات.

من جانبها، قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن إدارة برشلونة مستاءه بشكل كبير من تصرف اللاعبوالذي وصفته بأنه «غير احترافي» وأنه لم يبد أي اهتمام للفريق من وقت توقيعه مع فريق اليوفي وأنه سيكون لاعب للفريق الإيطالي الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة «أس» أن موقف برشلونة متأزم حيث وصفت موقف أرثر بـ «القنبله» داخل برشلونة، وأن اللاعب لم يظهر في فحص كورونا، وبغياب اللاعب فإنه يضع المدير الفني في مأزق بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال.

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وأشارت الصحيفة أن بغياب أرثر عن الفريق واستمرار عصيانه فإنه سيكون هناك ٣ لاعبين وسط فقط تحت تصرف المدير الفني «سيتين» وهم دي يونج وراكيتيتش وسيرجي روبيرتو.