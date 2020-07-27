شكرا لقرائتكم خبر عن خافي جارسيا مديرًا فنيًا جديدًا لفالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعيين خافي جارسيا، المدير الفني السابق لنادي واتفورد الإنجليزي، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق لقيادته الموسم القادم.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن المدير الفني الجديد وقع عقدًا يربطه بالخفافيش لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2022، يعود خافي جارسيا للتدريب بعد فترة ابتعاد عن اللعبة منذ سبتمبر الماضي، عقب إقالته من تدريب واتفورد بسبب سوء النتائج.

ويعود «جارسيا» للعمل في إسبانيا مجددًا بعد قرابة 3 سنوات خارج بلاده قاد خلالها أندية روبين كازان الروسي وواتفورد الإنجليزي، فيما سبق ذلك تدريبه لمالاجا وأوساسونا وألميريا.