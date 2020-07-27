شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: برشلونة بـ17 لاعباً فقط في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصحف الإسبانية تقارير بخصوص مواجهة برشلونة أمام فريق نابولي الإيطالي في إياب دور الـ ١٦ لدوري أبطال أوروبا، حيث أشارت التقارير إلى أن البارسا يواجه العديد من الأزمات قبل المباراة المصيرية له هذا الموسم.

قالت صحيفة «آس» الإسبانية أنه بسبب إصابة ديمبيلي وعدم تسجيل بريثوايت في قائمة الفريق في دوري الأبطال، وعصيان اللاعب أرثر فإن النادي الكتالوني ستكون قائمته لمباريات دوري الأبطال هى ١٧ لاعبا فقط.

من جانبها، قالت صحيفة «سبورت» إن لقاء برشلونة أمام نابولي يزداد تعقيد، بسبب غياب كل من بوسكيتس وفيدال لاعبي خط الوسط، وإصابة المدافع آراخو وأنه لم يتم تحديد وقت محدد له للعودة، بالإضافة لإصابة أومتيتي، وإصابة لونجليه ولكن من المتوقع عودته ومشاركته في المباراه.

وتأمل جماهير البارسا في الفوز بلقاء العودة أمام نابولي في محاولة للفوز بأي بطولة هذا الموسم خاصة بعد خسارة بطولتي الكأس والدوري، وأنه لم يتبق إلا بطولة دوري أبطال أوروبا، لتجنب الخروج بموسم صفري وخالي من البطولات.