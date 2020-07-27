شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسفيلد يرفض إعارة رمضان صبحي للأهلي.. وشرط وحيد لضمان استمراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة سكاي سبورتس أنا نادي هدرسفيلد الإنجليزي رفض فكرة تمديد إعارة رمضان صبحي لـ الأهلي، من جديد.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن هيدرسفيلد أخبر الأهلي في حالة رغبته استمرار رمضان صبحي فعليه التعاقد معه بشكل نهائي.

وأضافت أن النادي الإنجليزي لا يرغب في إعارة رمضان صبحي مجددا، بل يريد بيع اللاعب، من أجل إعادة ترتيب أوراق النادي الذي كاد أن يهبط من الدرجة الأولى للدرجة الثانية، والحل الوحيد أمام الأهلي لاستمرار رمضان صبحي هو ضم اللاعب بشكل نهائي.

وأشارت سكاي إلى وجود اهتمام من فريق آخر على الأقل، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

ودفع هدرسفيلد 4 ملايين ونصف المليون إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي من ستوك سيتي.

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