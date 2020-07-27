شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتسبب في تأجيل تجديد عقد «لينجليه» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي برشلونة الإسباني تأجيل خطوات تجديد عقد مدافعه الفرنسي كليمو لينجليه لأسباب مالية تتعلق بالانعكاسات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا على النادي الكتلوني.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن البلوجرانا سعيد بتطور اللاعب ويسعى بشدة لتجديد عقده لمدة طويلة لضمان استمراره مع الفريق، إلا أن أزمة فيروس كورونا أجبرت النادي على تأجيل الجولة القادمة من المفاوضات.

وكان «لينجليه» قد نجح في حجز مقعده الأساسي في تشكيلة النادي الكتلوني هذا الموسم فيما يتبقى في عقده 3 سنوات قادمة مع الفريق.

ورغم جذبه لاهتمام عدد من الأندية الكبرى الأخرى في أوروبا، إلا أنه يرغب في الاستمرار مع برشلونة ويدرك أن النادي يريد تحسين عقده، والذي لا يتخطى حاجز الـ 2 مليون يورو سنويًا.

وأكد التقرير أن المدافع الفرنسي لن يستمع لأي عروض من أي ناد آخر حتى يقدم له برشلونة عرضه النهائي، والذي يأمل أن يستأنف المفاوضات معه قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

Advertisements