شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل من «الخطيب» للرئيس السيسي وجماهير الأهلي ومؤسسات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عدد من الرسائل الهامة خلال كلمته في افتتاح قناة الأهلي مؤكدًا إلتزام ناديه بدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، والتمسك بمبادئ الأهلي وعدم الانحدار عنها.

شكر وتقدير

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى، الشكر لكل من أسهم في إنشاء قناة الأهلي، التي انطلقت عام 2008.

وأكد الكابتن الخطيب، في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة تطوير القناة، أن عام 2004 كان شاهدًا على فكرة انطلاق قناة النادي، قبل أن تتبلور الفكرة في تدشين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والتعاقد مع شركة «مسك»، التي اقتنعت بالفكرة وتم التعاقد الذي كان ثريًّا جدًّا بما يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، لتخرج أول قناة نادٍ في مصر والشرق الأوسط إلى النور في عام 2008.

وخص الكابتن الخطيب مجلس الكابتن حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، والشيخ صالح كامل، وشركة «مسك» بالشكر، لجهودهم في إطلاق قناة النادي الأهلي.

الأهلي فوق الجميع

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح تطوير القناة، عن شعار «الأهلي فوق الجميع»، الذي أطلقه الراحل صالح سليم، مشيرًا إلى أنه بات منهج كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه.

وأضاف أن الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي.

وشدد الكابتن الخطيب، في كلمته بمناسبة تطوير قناة النادي الأهلي، على ضرورة الحفاظ على مبادئ وتاريخ النادي، والعمل على تطويره، الذي لا يقتصر على الإنشاءات والمباني، ولكن في الأشخاص، لاستمرار وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها.

نساند الرئيس والدولة

شدد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على دعم الأهلي الكامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف الكابتن الخطيب، خلال كلمته في افتتاح تطوير قناة الأهلي اليوم، أن فكرة إنشاء النادي الأهلي كانت بدافع دعم الوطن في المقام الأول، وقال: «فكرة تأسيس النادي الأهلي كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر لطفي، لجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي».

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وأضاف الكابتن الخطيب: «كل الدعم والمساندة لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس السيسي، على الجهد الكبير المبذول في كل المجالات، وكل التأييد والدعم أيضًا لجيشنا والشرطة لتصديهما الدائم لكل المخاطر، التي يتعرض لها الوطن الغالي علينا جميعًا مصر… وإن شاء الله النادي الأهلي يظل درعًا وسيفًا وسندًا حقيقيًّا لبلدنا مصر… ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله».

لن نتحمل جنيهًا واحدًا.

وقال الكابتن محمود الخطيب، إن الأهلي يملك قناته الفضائية خلال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، الأهلي لا يتحمل جنيها واحدا في الصرف على القناة.

وأضاف: «الأهلي يحصل على مبلغ قطعي سنويا، كانت البداية بـ8 مليون جنيه سنويا عام 2008، ثم أصبح 12 مليون جنيه، حتى أصبح 20 مليون جنيه خلال العهد الحالي من الشركة القائمة على إدارة القناة».

كل عام وأنتم بخير

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، في كلمة جاء نصها على النحو التالي:

«أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، كل سنة ومصر بخير، كل سنة ومصر بوحدة ولادها وقوة مؤسستها بخير، دايمًا إن شاء الله، كل سنة والنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ولاعبيه وعامليه ومسئوليه وكل من ينتمي للأهلي بخير وطيبين بإذن الله.. ودائمًا النادي الأهلي في تقدم وازدهار إن شاء الله».