الهلال يختبر جاهزية كاريلو بوديتي الصباح والمساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم معسكره التدريبي الذي يقام بمقر النادي، تحضيرا لاستئناف مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عندما يخوض مواجهتين وديتين في الفترتين الصباحية والمسائية. ويخوض المباراة الأولى أمام فريق الشعلة (درجة أولى) صباحا، والثانية أمام فريق الرياض (درجة ثانية) في الفترة المسائية على ملعب النادي. وسيتيح المدير الفني للفريق، الروماني رازفان لوشيسكو الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في المباراتين، بمن فيهم البيروفي أندريه كاريليو الذي التحق أخيرا بتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعمل المدرب على الوقوف على مدى جاهزيته البدنية قبل اتخاذ قراره الأخير بشأن مشاركته في المواجهة المهمة أمام الند التقليدي النصر، والمقررة في الخامس من أغسطس المقبل ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الهلال خاض 3 تجارب في الفترة السابقة أمام فرق التعاون والطائي والفيحاء كسبها جميعا.

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