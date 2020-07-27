ليفربول يتسيد موسم الأرقام القياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الأحد الماضي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد 11 شهرا من انطلاق منافساته. ورغم التوقف الاضطراري للمنافسات طوال 100 يوم بدأت في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصل ليفربول تحطيم الأرقام القياسية في الموسم الذي شهد تتويجه بلقب الدوري للمرة الأولى خلال 30 عاما، وقد حسم اللقب لصالحه في 25 يونيو الماضي. أرقام من الدوري الإنجليزي حسم المدرب يورجن كلوب اللقب لمصلحة ليفربول قبل 7 مراحل من نهايته كأسرع حسم للقب في تاريخ المسابقة.

حصد ليفربول 79 نقطة خلال 27 مباراة محققا أفضل بداية لفريق في موسم على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا.

حقق ليفربول أفضل رقم في تاريخه بتسجيل 32 انتصارا خلال الموسم وحصد 99 نقطة.

حصل مانشستر يونايتد على المركز الثالث وتأهل برفقة ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي إلى أبطال أوروبا.

استفاد مانشستر يونايتد كثيرا من التعاقد مع برونو فيرنانديز، حيث سجل له 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

تأهل ليستر سيتي إلى الدوري الأوروبي بعدما أحرز المركز الخامس.

فاز مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي بجائزة الحذاء الذهبي بعدما توج هدافا للدوري برصيد 23 هدفا.

شهد الموسم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) للمرة الأولى في المسابقة.

بلغ متوسط الفترة الزمنية لاتخاذ قرارات احتساب ضربات الجزاء عبر فار 45 ثانية.

نجح مورينيو في قيادة توتنهام من المركز الـ14 إلى السادس ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.

5 أندية غيرت مدربيها بينها واتفورد الذي قاده 3 مدربين (خافي جارسيا ثم كيكي سانشيز ثم نايجل بيرسون).

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