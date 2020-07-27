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رحيل فيرتونخين وفورم عن توتنهام

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن رحيل ثنائي الفريق، البلجيكي يان فيرتونخين، والحارس الهولندي ميشيل فورم بعد نهاية عقديهما.

وذكر توتنهام في بيان له أمس، أن فيرتونخين الذي قدم إلى الفريق من أياكس أمستردام الهولندي عام 2012، خدم النادي بإخلاص طوال المواسم الثمانية الماضية، حيث شارك في 315 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفا.

وأضاف النادي الإنجليزي أن الحارس الهولندي ميشيل فورم انضم للفريق عام 2014 قادما من سوانزي سيتي، حيث شارك في 48 مباراة في كل البطولات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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