رحيل فيرتونخين وفورم عن توتنهام

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وذكر توتنهام في بيان له أمس، أن فيرتونخين الذي قدم إلى الفريق من أياكس أمستردام الهولندي عام 2012، خدم النادي بإخلاص طوال المواسم الثمانية الماضية، حيث شارك في 315 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفا.
وأضاف النادي الإنجليزي أن الحارس الهولندي ميشيل فورم انضم للفريق عام 2014 قادما من سوانزي سيتي، حيث شارك في 48 مباراة في كل البطولات.
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