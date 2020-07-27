قائد يوفنتوس: جمال لقبنا في صعوبته

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وتغلب يوفنتوس على سامبدوريا 2-0 مساء الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري، ليوسع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب منافسيه إنترميلان صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط ويحسم تتويجه باللقب قبل مرحلتين من النهاية.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 لقبا في تاريخ الدوري الإيطالي، كما أحرز اللقب للموسم التاسع على التوالي، وهو رقم غير مسبوق على مستوى مسابقات الدوريات الكبرى في أوروبا. وقال بونوتشي «إنه لقب جميل لأنه أصعب لقب توجنا به، فقد بدأنا مسارا جديدا بفلسفة جديدة، لقد كانت فترة صعبة على العالم بأكمله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».
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