شكرا لقرائتكم خبر قائد يوفنتوس: جمال لقبنا في صعوبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى قائد يوفنتوس ليوناردو بونوتشي سعادة بالغة بحسم لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، قائلا إن جمال اللقب هذا الموسم يكمن في صعوبة تحقيقه.

وتغلب يوفنتوس على سامبدوريا 2-0 مساء الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري، ليوسع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب منافسيه إنترميلان صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط ويحسم تتويجه باللقب قبل مرحلتين من النهاية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 لقبا في تاريخ الدوري الإيطالي، كما أحرز اللقب للموسم التاسع على التوالي، وهو رقم غير مسبوق على مستوى مسابقات الدوريات الكبرى في أوروبا. وقال بونوتشي «إنه لقب جميل لأنه أصعب لقب توجنا به، فقد بدأنا مسارا جديدا بفلسفة جديدة، لقد كانت فترة صعبة على العالم بأكمله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».