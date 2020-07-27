وسيط سعودي معتمد خلال تعاقدات الأندية

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وشهدت الأيام الماضية تجديد عدد من وكلاء اللاعبين (الوسطاء) رخص مهنة مزاولتهم العمل من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتسديد الرسوم الخاصة بذلك، وهو ما يؤكد أن اتحاد الكرة ماض في توجهه نحو إصدار القرار الذي يضمن عدم لي ذراع الأندية السعودية من قبل الوسطاء الأجانب، واقتصار عمولة الوسيط على ما يتحصل عليه من نسبة على اللاعب فقط، وضمان استمرار صرف العمولة داخل السعودية.
يذكر أن القرار المتوقع يأتي من ضمن الاقتراحات والمطالبات الـ29 التي طالب بها الوسطاء السعوديون، واعتمدتها لجنة الاحتراف في يونيو الماضي.
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