النصر يفوض مايكون لإقناع الأتراك

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وكان النصر وجالطة سراي التركي اختلفا حول الأمور المالية في تمديد إعارة مايكون، مما جعل الأخير يغادر إلى تركيا أمس الأول رسميا بعد انتهاء فترة إعارته.
من جهة ثانية، يخوض النصر مساء اليوم على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي مباراة تجريبية أخرى، حيث يستضيف نظيره الرائد في إطار تحضيرات الفريقين لاستكمال الجولات الثماني المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان النصر خاض 3 تجارب ودية أمام الشعلة والأنوار والفتح، فيما لعب الرائد مع فريقي أحد والفيصلي.
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