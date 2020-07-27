شكرا لقرائتكم خبر النصر يفوض مايكون لإقناع الأتراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر لـ«مكة» أن إدارة نادي النصر أبدت للمدافع البرازيلي مايكون بيريرا رغبتها الجادة في استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الماضي، طالبة منه بعد وهو في طريق العودة إلى التركي جالطة سراي أن يعمل على إقناع المسؤولين في النادي التركي على السماح له بالعودة مجددا إلى صفوف النصر من خلال بيع عقده، مشددة عليه بضرورة إخطارها بالمستجدات في حالتي إقناع إدارة جالطة سراي من عدمه، حتى تتمكن إدارة النادي من توفير بديل في حال فشل إقناعه لمسؤولي النادي التركي بالعودة.

وكان النصر وجالطة سراي التركي اختلفا حول الأمور المالية في تمديد إعارة مايكون، مما جعل الأخير يغادر إلى تركيا أمس الأول رسميا بعد انتهاء فترة إعارته.

من جهة ثانية، يخوض النصر مساء اليوم على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي مباراة تجريبية أخرى، حيث يستضيف نظيره الرائد في إطار تحضيرات الفريقين لاستكمال الجولات الثماني المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر خاض 3 تجارب ودية أمام الشعلة والأنوار والفتح، فيما لعب الرائد مع فريقي أحد والفيصلي.