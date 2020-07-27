شكرا لقرائتكم كارتيرون في مقر الزمالك للاجتماع بمرتضى منصور من أجل استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة لمقر النادي، وذلك لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادى حيث سيتم أخد رأى المدير الفنى فى استكمال الدورى من عدمه قبل مناقشة هذا البند فى الجمعية العمومية للنادى وحرص كارتيرون على مصافحة والحديث مع هانى زادة عضو مجلس الادارة وفاروق جعفر المستشار الفنى للمجلس.
ويعقد أمير مرتضى فى الوقت الحالي، اجتماعا مع كارتيرون قبل مقابلة رئيس النادى للحديث عن عدد من الأمور التى تخص الفريق الأبيض.
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن إدارة النادى تتواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للترتيب لمباراتى نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.
وتأتى تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدًا لما نشره "الخليج 365" فى 20 يوليو الجارى عن تواصل الزمالك مع مسئولى "كاف" وأنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.
فيما أوضح عضو مجلس الزمالك أنه لم يتوقع الإقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادى الأبيض على مدار الأمس واليوم، فى ظل وجود أزمة انتشار فيروس كورونا فى الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح النادى بعد قرار عودة الحياة للأندية.
وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية فى جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدورى الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التى تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.
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