شكرا لقرائتكم كارتيرون في مقر الزمالك للاجتماع بمرتضى منصور من أجل استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة لمقر النادي، وذلك لمقابلة مرتضى منصور رئيس النادى حيث سيتم أخد رأى المدير الفنى فى استكمال الدورى من عدمه قبل مناقشة هذا البند فى الجمعية العمومية للنادى وحرص كارتيرون على مصافحة والحديث مع هانى زادة عضو مجلس الادارة وفاروق جعفر المستشار الفنى للمجلس.

ويعقد أمير مرتضى فى الوقت الحالي، اجتماعا مع كارتيرون قبل مقابلة رئيس النادى للحديث عن عدد من الأمور التى تخص الفريق الأبيض.

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن إدارة النادى تتواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للترتيب لمباراتى نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

وتأتى تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدًا لما نشره "الخليج 365" فى 20 يوليو الجارى عن تواصل الزمالك مع مسئولى "كاف" وأنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

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فيما أوضح عضو مجلس الزمالك أنه لم يتوقع الإقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادى الأبيض على مدار الأمس واليوم، فى ظل وجود أزمة انتشار فيروس كورونا فى الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح النادى بعد قرار عودة الحياة للأندية.

وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية فى جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدورى الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التى تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.