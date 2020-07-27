شكرا لقرائتكم هيدرسيفلد يرفض إعارة رمضان صبحى مجددا ويتمسك بالبيع النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادى هيدرسيفلد تاون الذى يضم الدولى المصرى رضمان صبحي، رفض تمديد النادى الأهلى لإعارته مجددًا، حيث أخبر النادى الإنجليزى المارد الأحمر أن عليه ضم اللاعب بشكل نهائي.

وبذلك لن يتمكن رمضان صبحى من استكمال مشواره مع النادى الأهلى حتى نهاية الموسم الجاري، ويبقى الحل الوحيد لاستمرار اللاعب مع الشياطين الحمر هو ضمه بشكل نهائي.

ودفع هدرسفيلد 4 ملايين ونصف المليون إسترلينى من أجل التعاقد مع رمضان صبحى من ستوك سيتي.

كان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قد ذكر أن نادى أودينيزى الإيطالى يرغب فى التعاقد مع رمضان صبحي، وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أنه ربما يقبل هدرسفيلد بمبلغ أقل فى حال إذا تقدم أحد الأندية بعرض للشراء النهائي.

Advertisements

شهدت المفاوضات الأخيرة تطورات كثيرة لكن الخلاف المالى مازال يمثل أزمة ووفقًا لمصدر فى الأهلى فإن الفارق بين ما عرضه الأهلى وبين ما طلبه هيدرسيفلد لبيع اللاعب يصل لـ2 مليون جنيه إسترلينى أى ما يقرب من 41 مليون جنيه مصري.

فى المقابل وصل عرض الأهلى عند 3 ملايين و500 ألف يورو أمام النادى الإنجليزى الذى أبدى مرونة فى النزول بطلباته المالية من 7 إلى 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني.