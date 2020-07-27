شكرا لقرائتكم جوزيه: الأهلي أفضل نادى في إفريقيا بتاريخه وخبراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادى الأهلى أن مواجهات الفرق المغربية والتونسية دوما ما تكون صعبة موضحا أن الأهلي هو أفضل ناد في إفريقيا وهو الأفضل دائما بتاريخه وخبراته.

قال جوزيه المدرب في تصريحات لقناة الأهلى أن الفريق الأحمر ستكون كفته هي الأرجح خلال مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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أشار المدرب البرتغالي إلى أنه ليس متابعا جيد للأهلي مع فايلر المدير الفني السويسري ولكنه يتمنى التوفيق للفريق خلال المواجهات المقبلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.