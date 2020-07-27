شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: الدوري "ماركة" مسجلة باسم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أسامة حسنى نجم الأهلى الأسبق، إن بطولة الدوري المصري أصبحت ماركة مسجلة بإسم المارد الأحمر نظرا للفارق الكبير مع المنافسين.

أضاف حسنى في تصريحات لقناة الأهلى: "الأهلى رقم 1 في كل شيء ودائما سابق الجميع بأفكاره المتطورة".

وتحدث نجم الأهلى الأسبق عن عودة الدوري قائلا: "مع عودة النشاط نرجع نستمتع مرة أخرى بالدوري وحلاوة الدوري أن الأهلى مسجل أرقام قياسية قبل توقف كورونا".

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ومن ناحية أخري حرص لاعبو فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على أداء مران خفيف مساء اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة ودية غدا أمام فريق الجونة، والتى ستقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

وظهرت نتيجة المسحة الخامسة للاعبو فريق الأهلى والجهاز الفنى والإدارى الخاصة بفيروس كورونا، والتى جاءت النتيجة سلبية للجميع ماعدا حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الأحمر لذلك قرر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح إجازة للاعب لنهاية عيد الأضحى.

وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته فى الموسم الجارى من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دورى أبطال أفريقيا

أجرى حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته، وقال عبد الحفيظ أن اللاعب يجرى المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية، وقام اللاعب بإجرائها خارج النادى داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبى الأهلي، وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التى خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلى برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايى ومروان محسن.

ويأتى عمل المسحات بالأهلى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.