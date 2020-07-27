شكرا لقرائتكم يورجن كلوب يحصد جائزة مدرب العام في إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، جائزة مدرب العام فى إنجلترا بعد قيادة الريدز لتحقيق لقب البريميرليج، متفوقا على مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا ومدرب وايكومب جاريث أينسورث ومدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر.

فاز كلوب الذى حصد مع ليفربول دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدورى الإنجليزى الممتاز، بالجائزة المسماه بـ"السير أليكس فيرجسون" والتى تمنح لأفضل مدرب فى دوريات إنجلترا كل عام.

وفى رسالة شخصية إلى كلوب بعد إعلان فوزه، قال السير أليكس فيرجسون: "يورجن رائع، نتحدث عن قضاء ليدز 16 عامًا بدون الدورى الإنجليزي، لكن ليفربول 30 عامًا منذ فوزه بالدوري، أمر لا يصدق".

أضاف: "لقد استحقته تمامًا، لكن مستوى أداء فريقك كان رائعًا، شخصيتك تجرى فى جميع أنحاء النادى بأكمله، لقد كان أداءً رائعًا".

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وواصل: "سأغفر لك إيقاظى فى الساعة 3.30 صباحًا لإخبارى أنك فزت بالدوري! شكرًا لك، ولكن على أى حال، أنت تستحق ذلك تمامًا، أحسنت".

ويتم الإعلان عن جائزة مدرب العام فى حفل "دورى باركليز" بشكل منفصل فى بداية أغسطس عندما يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي.