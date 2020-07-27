شكرا لقرائتكم جوزيه يستعيد ذكرياته مع خالد بيبو: بطل مباراة الستة واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء عن ذكرياته مع خالد بيبو وأسامة حسنى نجوم الأحمر السابقين خلال حلول الثنائى ضيوف بقناة الأهلى.
وقال جوزيه في تصريحات لقناة الأهلى إن وجود الثنائي كان مؤثرا في الديربي ضد الزمالك فبيبو سجل ثلاثة أهداف من قبل في لقاء واحد وأسامة حسني سجل هدفين أيضا في نهائي كأس مصر 2007.
وتحدث جوزيه عن مواجهة مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا:" مباريات الأهلى ضد فرق شمال أفريقيا بتكون صعبة".
واختتم " أتمنى التوفيق للنادي الأهلي ومزيد من النجاحات والتطوير في كل مجال مرتبط بالنادي".
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