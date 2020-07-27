شكرا لقرائتكم الاتحاد يتخذ إجراءات قانونية ضد مستغلى اسمه وشعاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس ادارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيانا بسبب استغلال لعض الاشخاص لاسم النادى أو شعاره دون وجه حق، وجاء نص البيان: يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بأنه لن يتهاون مطلقاً مع أى جهة أو أشخاص تقوم باستغلال اسم أو شعار النادى دون وجه حق، وأن مثل هذه القرصنة سوف تواجه بكل حزم وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع مستغلى شعار واسم النادى وكذلك سيتم مطالبتهم بتعويضات كبيرة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن .

وعلمت إدارة النادى أن أحد الأشخاص قام باستغلال اسم نادى الاتحاد السكندرى وقام بإنشاء أكاديمية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة تحت أسم " جرين ستار " دون أى سند أو تصريح من إدارة نادى الاتحاد السكندرى ودون وجه حق، كما تقاضى هذا الشخص أموال من أولياء أمور الناشئين الذين يترددون على هذا النادى مُعتقدين أنه يتبع منظومة الاتحاد السكندرى .

وبناء عليه فقد قام النادى بإبلاغ وزارة الشباب والرياضة بخطاب رسمى بهذا الانتهاك للحقوق الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى وكذلك مديرية الشباب والرياضة والجهات الأمنية المعنية ضد هذا الشخص حيث توجهت الإدارة القانونية بالنادى لمدينة القاهرة لأثبات الحالة واتخاذ اللازم، كذلك هناك نادى أخر تحت اسم "الاتحاد الرياضى – فرع القاهرة" يقوم بمثل هذه الانتهاكات لحقوق النادى، بالإضافة لبعض أكاديميات كرة القدم غير رسمية تستغل أسم وشعار نادى الاتحاد السكندرى بمنطقتى شرق وغرب الإسكندرية جارى أتخاذ الإجراءات القانونية معهم أيضاً

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وقد فوض مجلس إدارة النادى إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء أكاديميات باسم نادى الاتحاد السكندرى بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقطاب العناصر المميزة والواعدة من هذه الأكاديميات لدعم جميع فرق الناشئين بالنادى .