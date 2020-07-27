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بالصور.. تيجانا يشارك في عمومية الزمالك

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جدة - عمرو شويل  

واستمر توافد أعضاء نادي الزمالك للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

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وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء  من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

تيجانا (1)
تيجانا (1)

تيجانا (2)
تيجانا (2)

تيجانا (3)
تيجانا (3)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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