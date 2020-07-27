شكرا لقرائتكم بالصور.. تيجانا يشارك في عمومية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستمر توافد أعضاء نادي الزمالك للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

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وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.